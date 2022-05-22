Во время поездки в Азию Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

В своей первой поездке в Азию после вступления в должность президента США Джо Байден назвал условия для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном при условии, что лидер Северной Кореи будет серьезно относиться к диалогу, сообщает ABC News .

«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», - заявил Байден журналистам во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Байден призвал к более жесткой позиции по отношению к лидеру Северной Кореи, чем его предшественник. Бывший президент США Дональд Трамп часто хвалил Ким Чен Ына, однажды сказав, что у него есть «большое и прекрасное» видение своей страны. Во время своего президентства Трамп трижды проводил встречи с Ким Чен Ыном.

Юн Сок Йоль, недавно избранный президент Южной Кореи, подтвердил, что общая цель с США – полная денуклеаризация Северной Кореи.

Байден также заявил, что США предложили Северной Корее вакцины без каких-либо предварительных условий, но не получили ответа. В Северной Корее распространяется коронавирус: по состоянию на четверг 21 мая 2,4 миллиона человек заболели.

«Мы предложили вакцины не только Северной Корее, но и Китаю. И мы готовы это сделать немедленно. Мы не получили ответа», – сказал Байден.

Пресс-секретарь Белого дома сообщил, что США предложили предоставить вакцину через существующие программы, такие как COVAX – глобальная инициатива по поставкам вакцин против COVID-19. В ходе совместной пресс-конференции в Сеуле Байден и Юн Сок Йоль обсудили расширение поддержки США для Южной Кореи перед лицом агрессии Северной Кореи.

«Сегодня мы с президентом Юн Сок Йолем обязались укреплять тесное сотрудничество и работать вместе, чтобы преодолеть вызовы региональной безопасности, включая преодоление угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики путем дальнейшего укрепления нашей позиции сдерживания и работы над полной денуклеаризацией Корейского полуострова», – заявил Байден.

Оба лидера согласились рассмотреть возможность расширения совместных военных учений и тренировок.