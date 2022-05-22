Во время поездки в Азию Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Президент США призвал к более жесткой позиции по отношению к лидеру Северной Кореи, информирует ZN.ua.

Во время поездки в Азию Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
© Flickr/White House

В своей первой поездке в Азию после вступления в должность президента США Джо Байден назвал условия для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном при условии, что лидер Северной Кореи будет серьезно относиться к диалогу, сообщает ABC News.

«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», - заявил Байден журналистам во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Байден призвал к более жесткой позиции по отношению к лидеру Северной Кореи, чем его предшественник. Бывший президент США Дональд Трамп часто хвалил Ким Чен Ына, однажды сказав, что у него есть «большое и прекрасное» видение своей страны. Во время своего президентства Трамп трижды проводил встречи с Ким Чен Ыном.

Юн Сок Йоль, недавно избранный президент Южной Кореи, подтвердил, что общая цель с США – полная денуклеаризация Северной Кореи.

Байден также заявил, что США предложили Северной Корее вакцины без каких-либо предварительных условий, но не получили ответа. В Северной Корее распространяется коронавирус: по состоянию на четверг 21 мая 2,4 миллиона человек заболели.

«Мы предложили вакцины не только Северной Корее, но и Китаю. И мы готовы это сделать немедленно. Мы не получили ответа», – сказал Байден.

Пресс-секретарь Белого дома сообщил, что США предложили предоставить вакцину через существующие программы, такие как COVAX – глобальная инициатива по поставкам вакцин против COVID-19. В ходе совместной пресс-конференции в Сеуле Байден и Юн Сок Йоль обсудили расширение поддержки США для Южной Кореи перед лицом агрессии Северной Кореи.

«Сегодня мы с президентом Юн Сок Йолем обязались укреплять тесное сотрудничество и работать вместе, чтобы преодолеть вызовы региональной безопасности, включая преодоление угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики путем дальнейшего укрепления нашей позиции сдерживания и работы над полной денуклеаризацией Корейского полуострова», – заявил Байден.

Оба лидера согласились рассмотреть возможность расширения совместных военных учений и тренировок.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Байден подтвердил обязательство Соединенных Штатов защищать Южную Корею, в случае необходимости, с помощью ядерного оружияБайден подтвердил обязательство Соединенных Штатов защищать Южную Корею, в случае необходимости, с помощью ядерного оружия
Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по областиГлава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области
РФ запретила въезд 963 гражданам США, среди них Джо Байден и Энтони БлинкенРФ запретила въезд 963 гражданам США, среди них Джо Байден и Энтони Блинкен
В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войнеВ Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне
Закон о выделении $40 миллиардов Украине Сенат принял, но президент Байден в отъезде, закон не подписанЗакон о выделении $40 миллиардов Украине Сенат принял, но президент Байден в отъезде, закон не подписан
В ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — ЗеленскийВ ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — Зеленский
Полиция задержала жителя Бучанского района, который во время оккупации сотрудничал с захватчикамиПолиция задержала жителя Бучанского района, который во время оккупации сотрудничал с захватчиками
Украина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – МинздравУкраина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – Минздрав
На Юрия Шевчука из ДДТ составили протокол после резких слов о президенте во время концертаНа Юрия Шевчука из ДДТ составили протокол после резких слов о президенте во время концерта
ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."
Последние новости
Подгружаем последние новости