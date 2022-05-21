Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине

Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине, - сообщает DW .

"Я хочу, чтобы послание было ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но те зверства, которые были совершены в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa в субботу, 21 мая.