Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине

Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в настоящее время уже выявлено более 600 подозреваемых, расследуется около 10 тысяч эпизодов, информирует ZN.ua.

Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине
© КГГА, Алексей Самсонов

Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине, - сообщает DW.

"Я хочу, чтобы послание было ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но те зверства, которые были совершены в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa в субботу, 21 мая.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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