Новостей.COM ⇒
2022-05-21
Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине
Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в настоящее время уже выявлено более 600 подозреваемых, расследуется около 10 тысяч эпизодов, информирует
Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине, -
"Я хочу, чтобы послание было ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но те зверства, которые были совершены в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa в субботу, 21 мая.
Юлия Мельничук, ZN.ua