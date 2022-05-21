Последний день в крепости Мариуполь: защитник города "Орест" показал "Азовсталь" изнутри

Уже сегодня бойцы находятся на неподконтрольной Украине территории - они ждут обмена, информирует ZN.ua.

Последний день в крепости Мариуполь: защитник города
© Таисия Ястремская

Объединение BABYLON'13 опубликовало видео главы пресс-службы полка "Азов" Дмитрия Козацкого с прозвищем "Орест", в котором он показал, как изнутри выглядит разбомбленное предприятие "Азовсталь". Его можно найти на YouTube-канале объединения.

Это видео стало коротким фильмом-прощанием, ведь его сняли в последний день на заводе. Сегодня все защитники города находятся на неподконтрольной Украине территории - они ждут обмена.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из полностью разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", - пишет BABYLON'13.

Это видео вошло в цикл фильмов "Фортеця Маріуполь", построенных на видеозвонках к воинам, находившимся в окружении "Азовстали".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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