Последний день в крепости Мариуполь: защитник города "Орест" показал "Азовсталь" изнутри

Объединение BABYLON'13 опубликовало видео главы пресс-службы полка "Азов" Дмитрия Козацкого с прозвищем "Орест", в котором он показал, как изнутри выглядит разбомбленное предприятие "Азовсталь". Его можно найти на YouTube-канале объединения .

Это видео стало коротким фильмом-прощанием, ведь его сняли в последний день на заводе. Сегодня все защитники города находятся на неподконтрольной Украине территории - они ждут обмена.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из полностью разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", - пишет BABYLON'13.

Это видео вошло в цикл фильмов "Фортеця Маріуполь", построенных на видеозвонках к воинам, находившимся в окружении "Азовстали".