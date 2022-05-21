В Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениями

Угрозы людям и окружающей среде нет.

В пятницу, 20 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию с удобрениями в Одесской области, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали", - подчеркнули в ОК "Юг".

Отмечается, что ни пострадавших, ни угроз природной среде и здоровью гражданского населения нет", - заверили в ОК "Юг".

Следователи УСБУ в Одесской области начали досудебное расследование.


Анна Конюченко, ZN.ua

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