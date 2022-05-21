"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ
В рф продолжаются подозрительные пожары по разным участкам.
Стало известно, в субботу в здании основного корпуса Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском вспыхнул пожар.
Также сообщалось ранее, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.
Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d