"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ

"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ

В рф продолжаются подозрительные пожары по разным участкам.

Стало известно, в субботу в здании основного корпуса Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском вспыхнул пожар.

Также сообщалось ранее, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

Усиленная группировка пожарных ликвидировала возгорание и пытается не допустить перемещения огня на соседние здания.

По предварительной информации, огонь начался с крыши завода. Данных о раненых и погибших нет.


Дарина Силина, politeka.net

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