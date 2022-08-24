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2022-08-24
"Пожартували": в Одесі влаштували проросійську провокацію, фото:
В Одесі затримали двох чоловіків, які чекають "рускій мир" у нашому місті. Вони причепили плакат з агітацією "Це рускій мір, це рускіє берези".
Про це повідомляє Патрульна поліція в Одеській області.
Провокатори пояснили поліцейським, що таким чином пожартували. За словами патрульних, за такі "жарти" передбачена кримінальна відповідальність.
Також ще одного любителя рф затримали на одному з блокпостів Одеси. У нього в телефоні знайшли підписку на російські Telegram-канали та листування з абонентами рф. При затриманні, за словами патрульних поводив себе зухвало та помітно нервував.
Алексей Ионов, politeka.net