"Пожартували": в Одесі влаштували проросійську провокацію, фото:

В Одесі затримали двох чоловіків, які чекають "рускій мир" у нашому місті. Вони причепили плакат з агітацією "Це рускій мір, це рускіє берези".

Про це повідомляє Патрульна поліція в Одеській області.

Провокатори пояснили поліцейським, що таким чином пожартували. За словами патрульних, за такі "жарти" передбачена кримінальна відповідальність.

Також ще одного любителя рф затримали на одному з блокпостів Одеси. У нього в телефоні знайшли підписку на російські Telegram-канали та листування з абонентами рф. При затриманні, за словами патрульних поводив себе зухвало та помітно нервував.