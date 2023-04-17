Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував

Ба більше, українців взагалі не будуть інформувати, коли ці системи приїдуть до нас.

Кілька днів тому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що американські ЗРК Patriot Україна отримає вже "після Великодня". Виявляється, що насправді все ще невідомо, коли точно ця система ППО прибуде до нас, інформує ZN.ua.

Україна не отримає Patriot

"Це буде після Великодня"… Це такий колорит нашого українського народу. В тому і полягає, власне, ця фраза. Тому звернувся ведучий, "коли вже будуть ті Patriot". Зрозуміло, що я не назву цю інформацію", — заявив Ігнат під час ефіру "Факти ICTV".

Військовий пояснив, що ніхто не буде оголошувати терміни поставок.

"Вам не скажуть ці терміни. Коли зіб'ємо перший літак — тоді і дізнаєтеся", — заявив Ігнат.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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