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2022-05-21
Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области — глава ОВА
Количество жертв и масштабы разрушений уточняются.
Фото иллюстративное© Слово і діло
РоSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Об этом
«По территории области совершен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры», – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.
Анастасия Гурин, ZN.ua