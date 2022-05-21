Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области — глава ОВА

РоSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

«По территории области совершен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.