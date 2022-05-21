Если войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – Зеленский
Президент Украины заявил, что отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание мирного договора с Россией зависит от ситуации в Мариуполе и поведения РФ с эвакуированными людьми из "Азовстали".
"Отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ. Что будет после того, как мы его (договор о гарантиях безопасности для Украины) подпишем и каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет эта встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и так далее и увидим пять Буч, не дай бог, может и не будет встречи после этого", - подчеркнул Зеленский в
Президент также отметил: "Как они обращаются с мариупольцами... Я говорил, если мы узнаем, что они уничтожили людей на "Азовстали", никаких разговоров с Россией больше никогда не будет. Сегодня они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен, от результатов этих процессов много чего зависит", - добавил президент.