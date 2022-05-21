Если войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание мирного договора с Россией зависит от ситуации в Мариуполе и поведения РФ с эвакуированными людьми из "Азовстали".

"Отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией , с президентом РФ . Что будет после того, как мы его (договор о гарантиях безопасности для Украины) подпишем и каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет эта встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и так далее и увидим пять Буч, не дай бог, может и не будет встречи после этого", - подчеркнул Зеленский в интервью телекомпании ICTV.