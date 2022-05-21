РоSSия депортировала более 1,3 млн украинцев, из них 232 480 детей — Денисова
Оккупанты продолжают совершать преступления против Украины, информирует
По состоянию на утро 21 мая РоSSия депортировала на свою территорию 1 377 925 украинцев, включая 232 480 детей. Об этом
По ее словам, только за последние сутки РФ принудительно депортировала 17 306 человек, в том числе 2 213 детей.
«Заявления РФ о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У нас есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации», - подчеркнула Денисова.
Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. В этой записи реальна картина депортации мариупольцев.
Люди окружены роSSийскими военными с автоматами и напуганы. Оставить место так называемой «эвакуации» роSSийские захватчики не разрешают.
Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что будут везти в фильтрационный лагерь в Безымянном Новоазовского района, а затем в РФ.
«По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за «нелояльности» к роSSийским захватчикам и «специальной операции» оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить невозможно», - заявила Денисова.
Она подчеркнула, что своими действиями страна-оккупант грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.
Депортация и насильственное переселение населения является преступлением против человечности в соответствии со статьей 7 Римского устава международного уголовного суда.
Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты преступлений РоSSии против человечности и нарушений прав человека в Украине.