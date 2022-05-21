РоSSия депортировала более 1,3 млн украинцев, из них 232 480 детей — Денисова

Оккупанты продолжают совершать преступления против Украины, информирует ZN.ua.

РоSSия депортировала более 1,3 млн украинцев, из них 232 480 детей — Денисова
© Иван Фадеев/РГ

По состоянию на утро 21 мая РоSSия депортировала на свою территорию 1 377 925 украинцев, включая 232 480 детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, только за последние сутки РФ принудительно депортировала 17 306 человек, в том числе 2 213 детей.

«Заявления РФ о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У нас есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации», - подчеркнула Денисова.

Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. В этой записи реальна картина депортации мариупольцев.

Люди окружены роSSийскими военными с автоматами и напуганы. Оставить место так называемой «эвакуации» роSSийские захватчики не разрешают.

Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что будут везти в фильтрационный лагерь в Безымянном Новоазовского района, а затем в РФ.

«По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за «нелояльности» к роSSийским захватчикам и «специальной операции» оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить невозможно», - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что своими действиями страна-оккупант грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Депортация и насильственное переселение населения является преступлением против человечности в соответствии со статьей 7 Римского устава международного уголовного суда.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты преступлений РоSSии против человечности и нарушений прав человека в Украине.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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