Удар по Дому культуры в Лозовой: в сети показали фото ракеты и разрушенное здание

В результате ракетного удара по Дому культуры в городе Лозовая Харьковской области пострадали 8 человек, среди которых - 11-летняя девочка. Местные жители показали фото с места происшествия, информирует Апостроф.

Об этом написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале.

Событие произошло в пятницу, 20 мая. Две вражеские ракеты удалось отразить, однако одна попала в местный Дом культуры.

"Все пострадавшие находились рядом с помещением, они получили осколочные ранения. 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал чиновник.

Он также добавил, что сомнений в том, что оккупанты целили именно в это здание, нет. Дом культуры только недавно отреставрировали, он был одним из крупнейших в Харьковской области - большой зал рассчитан на 1078 мест.

Позже стало известно, что удар был нанесен ракетой Х-22. Это советская противокорабельная ракета воздушного базирования. Носитель – стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Предназначены для уничтожения авианосцев и авианосных групп.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
Блок рекламы


Похожие новости
Защитник "Азостали" показал свои последние фото из МариуполяЗащитник "Азостали" показал свои последние фото из Мариуполя
Оккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУОккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУ
Группа из более 40 государств снова обсудит оборонную помощь Украине 23 маяГруппа из более 40 государств снова обсудит оборонную помощь Украине 23 мая
РоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК ЮгРоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК Юг
Оккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортируОккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортиру
Находят на огородах и в выгребных ямах: в Харьковской области собирают тела убитых оккупантов, фотоНаходят на огородах и в выгребных ямах: в Харьковской области собирают тела убитых оккупантов, фото
"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе
Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Лубенской громаде — глава Полтавской ОВАВойска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Лубенской громаде — глава Полтавской ОВА
Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждены более сотни домов: что известно, фотоОккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждены более сотни домов: что известно, фото
ВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектомВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектом
Последние новости
Подгружаем последние новости