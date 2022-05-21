Удар по Дому культуры в Лозовой: в сети показали фото ракеты и разрушенное здание

В результате ракетного удара по Дому культуры в городе Лозовая Харьковской области пострадали 8 человек, среди которых - 11-летняя девочка. Местные жители показали фото с места происшествия, информирует Апостроф .

Об этом написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале.

Событие произошло в пятницу, 20 мая. Две вражеские ракеты удалось отразить, однако одна попала в местный Дом культуры.

"Все пострадавшие находились рядом с помещением, они получили осколочные ранения. 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал чиновник.

Он также добавил, что сомнений в том, что оккупанты целили именно в это здание, нет. Дом культуры только недавно отреставрировали, он был одним из крупнейших в Харьковской области - большой зал рассчитан на 1078 мест.

Позже стало известно, что удар был нанесен ракетой Х-22. Это советская противокорабельная ракета воздушного базирования. Носитель – стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Предназначены для уничтожения авианосцев и авианосных групп.