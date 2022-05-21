Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры

Пострадавших нет.

Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры
© Слово і діло

Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

В результате обстрела никто не пострадал.

"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. Накануне был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", - подчеркнул Братчук.


Анна Конюченко, ZN.ua

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