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2022-05-21
Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры
Пострадавших нет.
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Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в
В результате обстрела никто не пострадал.
"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. Накануне был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", - подчеркнул Братчук.
Анна Конюченко, ZN.ua