Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры

Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

В результате обстрела никто не пострадал.

"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. Накануне был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", - подчеркнул Братчук.