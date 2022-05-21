ISW раскрыл причины завышения роSSийской стороной количества защитников "Азовстали"
РоSSийское руководство может пытаться избежать признаний в том, что их силы были заблокированы в многомесячной осаде сотнями, а не тысячами украинских защитников, информирует
РоSSийские источники, возможно, завышают количество украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь». Об этом идет речь в
Глава минобороны РоSSии Сергей Шойга заявил, что с начала эвакуации «Азовсталь» покинули почти 2 тыс. украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) приводит кардинально другие данные. Речь идет только о «сотнях украинских военнопленных».
Однако официальные роSSийские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам. РоSSияне могут утверждать, что они захватили в плен больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество роSSийских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене пленными с Украиной.
РоSSийское руководство также может пытаться избежать признаний в том, что их силы были заблокированы в многомесячной осаде сотнями, а не тысячами украинских защитников.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко дополнительно заявил, что отдал команду остановить оборону Мариуполя, чтобы спасти жизнь защитников "Азовстали", поэтому количество эвакуированных, вероятно, вырастет в ближайшие дни.