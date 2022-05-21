ISW раскрыл причины завышения роSSийской стороной количества защитников "Азовстали"

РоSSийские источники, возможно, завышают количество украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь». Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Глава минобороны РоSSии Сергей Шойга заявил, что с начала эвакуации «Азовсталь» покинули почти 2 тыс. украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) приводит кардинально другие данные. Речь идет только о «сотнях украинских военнопленных».

Однако официальные роSSийские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам. РоSSияне могут утверждать, что они захватили в плен больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество роSSийских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене пленными с Украиной.

РоSSийское руководство также может пытаться избежать признаний в том, что их силы были заблокированы в многомесячной осаде сотнями, а не тысячами украинских защитников.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко дополнительно заявил, что отдал команду остановить оборону Мариуполя, чтобы спасти жизнь защитников "Азовстали", поэтому количество эвакуированных, вероятно, вырастет в ближайшие дни.