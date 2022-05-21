В районе Васильевки россияне пропустили около 1 000 автомобилей с гражданскими — мэр Энергодара

На Запорожье, в районе временно оккупированной Васильевки, роSSийские захватчики пропустили на территорию, подконтрольную Украине, около 1 000 автомобилей с гражданскими. Колонна из машин простояла на выезде из населенного пункта почти трое суток. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

«В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины. Сейчас уже около 100 из них смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения», - говорится в сообщении чиновника.

Также Орлов отметил, что проезд через Орехов и Пологи до сих пор остается закрытым. Кроме того, россияне не пускают никого в обратном направлении для въезда на Запорожье.