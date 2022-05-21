Блинкен принял в Вашингтоне главу МИД Казахстана - говорили об Украине

Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди стратегическое партнерство двух стран и проблемы, вызванные войной в Украине, включая перебои с международными поставками продовольствия и энергоносителей, информирует ZN.ua.

Блинкен принял в Вашингтоне главу МИД Казахстана - говорили об Украине

США и Казахстан являются «стратегическими партнерами» вот уже 30 лет. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Блинкен также подтвердил приверженность Соединенных Штатов «независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана».

Глава американской дипломатии похвалил казахстанские власти за усилия по проведению политических и экономических реформ.

«Что мы видим сейчас в свете роSSийской агрессивной войны в Украине – это то, что она отзывается эхом и за пределами Украины – включая и Центральную Азию – в сфере продовольствия, энергетики, торговли, и мы работаем над тем, чтобы справиться с побочными эффектами [роSSийской] агрессии», – заявил госсекретарь Блинкен.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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