Группа из более 40 государств снова обсудит оборонную помощь Украине 23 мая

Представители более 40 стран вновь организуют встречу, как на военной базе "Рамштайн", чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в вопросе обороны. Она состоится уже в понедельник, 23 мая, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге .

По его словам, в этот раз переговоры пройдут в онлайн-формате. Министр Обороны США Ллойд Остин, председательствующий на встрече, присоединится из Пентагона.

"Во встрече будут участвовать более 40 стран, как это было месяц назад, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и решить, как она сможет выглядеть в будущем", — рассказал Кирби.

Также он отметил, что полный список участников будет готов позже, а другие подробности сообщат утром 23 мая.