До сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен Ходжес

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес убежден, что впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для РФ, информирует ZN.ua.

До сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен Ходжес
© Facebook/Генштаб ВСУ

В конце лета или начале осени роSSийские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для контрнаступления, чтобы вытеснить врага по крайней мере до линии столкновения 23 февраля. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью «Голосу Америки».

«Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для РоSSии, учитывая какие цели ставил Кремль перед собой. Честно говоря, я думаю, что РоSSия не может продолжать делать то, что они делают до бесконечности. Думаю, кульминация настанет где-нибудь в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе», – отметил Ходжес.

Он объяснил, что оккупанты не смогли достичь всех своих целей. В частности, министерство обороны РФ показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты – как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов.

«Потом Путин даже дал почетное гвардейское звание бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче. Поэтому я не думаю, что им есть что праздновать. Понятно, что они захватили территорию, наносят огромный ущерб экономике Украины. Они блокируют экспорт зерна», – отметил Ходжес.

В то же время, по данным аналитических медиа, РФ ежедневно тратит на войну против Украины 900 млн долларов. По мнению Бена Ходжеса, силы страны-агрессора придут в упадок уже через несколько месяцев.

«С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября роSSийские силы придут в упадок, и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы выжать роSSийские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября», – подытожил Ходжес.

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