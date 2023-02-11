Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна може здобути повну перемогу цього року

Якщо країни Заходу вирішать оперативно передати Києву винищувачі, Україна може здобути повну перемогу у війні вже цього року, вважає колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Про це він заявив в інтерв'ю DW .

«Якщо ми продовжимо підтримувати цей рівень (підтримки - ред.), Україна абсолютно точно переможе, тут немає жодних сумнівів. Але це може зайняти до п'яти років, за цей час безліч невинних людей буде вбито. Чим раніше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше все закінчиться», - пояснив Ходжес.

«Я вірю, що це (війна. – ред.) може закінчитися цього року. Україна може перемогти Росію і змусити її залишити Крим та Донбас. Як довго це триватиме, залежить від нас», - додав він.

За словами Ходжеса, труднощі, пов'язані з навчанням українських пілотів управлінню західними винищувачами, не означають, що передати Україні літаки неможливо.

«Україна, звичайно, вибере своїх найкращих пілотів, щоб пересадити їх на нові винищувачі. Не те, що їх відправлять до університетів навчатися з нуля», - зазначив генерал.

Ходжес закликав розпочати цей процес якнайшвидше.

На думку генерала, передача винищувачів фактично не відрізняється від постачання Києву систем HIMARS або гаубиць Panzerhaubitze 2000. Все це - точна зброя великої дальності, яка дає українським військовим можливість атакувати бази, логістику та систему транспортування РФ , пояснив він.

За словами Ходжеса, єдина «червона лінія» у питанні військової допомоги Україні, яку США та їхні союзники не перейдуть — це відправка військових для безпосередньої участі у бойових діях.

«Але українці й не просять цього, їм це не треба», – додав генерал США .

Також Ходжес заявив, що без повернення Україні Криму не можна говорити про повну перемогу у війні.

«Повне відновлення їхньої суверенної території. Поки Росія залишається в Криму, вона просто чекатиме, поки ми втратимо інтерес, щоб знову розпочати атаку», - наголосив генерал.

Ходжес також прокоментував повідомлення про підготовку Росією нового наступу. Він засумнівався в тому, що у сил РФ є можливості почати «великий» наступ.

«У них немає бронетехніки, можливості прориву», - заявив Ходжес.