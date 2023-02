Бен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили США

Сили США перехопили тисячі штурмових гвинтівок, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану, яка призначалась для повстанців-хуситів у Ємені. Колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Ходжес закликає передати цей арсенал Україні.

Бен Ходжес поширив у своєму Twitter повідомлення FOX News про перехоплену американцями іранську зброю і написав: «Чудово! Відправте все в Україну. Вони знатимуть, що робити з цією зброєю! Сили США перехопили тисячі автоматів, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану».