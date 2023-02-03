Бен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили США

Сили США перехопили тисячі штурмових гвинтівок, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану, яка призначалась для повстанців-хуситів у Ємені. Колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Ходжес закликає передати цей арсенал Україні.

Бен Ходжес поширив у своєму Twitter повідомлення FOX News про перехоплену американцями іранську зброю і написав: «Чудово! Відправте все в Україну. Вони знатимуть, що робити з цією зброєю! Сили США перехопили тисячі автоматів, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану».

Great! Send it all to Ukraine. They’ll know what to do with these weapons! US forces intercept thousands of assault rifles, ammo, anti-tank missiles from Iran https://t.co/n03rDpBbVX #FoxNews — Ben Hodges (@general_ben) February 1, 2023

Як зазначає FOX News , Центральне командування США (ЦЕНТКОМ) повідомило, що його офіцери у співпраці з міжнародними військово-морськими партнерами успішно перехопили судно, яке перевозило понад 3000 гвинтівок з Ірану до Ємену. Разом з гвинтівками вилучили майже 600 тисяч набоїв і 23 протитанкові керовані ракети.

Перехоплення відбулося 15 січня в Оманській затоці. Район, в якому було затримене судно, є історичним маршрутом для контрабанди зброї.

Іран місяцями намагався постачати повстанцям-хуситам в Ємені смертоносну зброю, навіть незважаючи на те, що громадянська війна в Ємені триває в умовах перемир'я.