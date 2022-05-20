ВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектом

На одном из участков фронта наши военные из ССО полностью уничтожили группу роSSийских противотанкистов вместе с их боекомплектом. Видео публикует пресс-служба Сил специальных операций на своей странице в Фейсбуке.

"На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов, - говорится в сообщении. - Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела они поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом"".