У СтратКомі показали, як захисники спалили ангар з ворожою технікою

Для цього знадобилося лише кілька влучних кидків снарядів з БПЛА.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, як українські захисники спалили ангар з ворожою технікою. Щоправда, де та коли саме це сталося там не розповіли, проте показали вражаючі кадри, як захисники працювали по цьому об'єкту, а також результат роботи, інформує ZN.ua.

У СтратКомі показали, як захисники спалили ангар з ворожою технікою
© Скріншот ZN.UA

"Бійці підрозділу "Вовки" з 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" разом з побратимами з 12-ого загону спеціального призначення знищили ангар з ворожою бронетехнікою", - розповіли у СтратКомі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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