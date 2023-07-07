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2023-07-07
У СтратКомі показали, як захисники спалили ангар з ворожою технікою
Для цього знадобилося лише кілька влучних кидків снарядів з БПЛА.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, як українські захисники спалили ангар з ворожою технікою. Щоправда, де та коли саме це сталося там не розповіли, проте
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"Бійці підрозділу "Вовки" з 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" разом з побратимами з 12-ого загону спеціального призначення знищили ангар з ворожою бронетехнікою", - розповіли у СтратКомі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua