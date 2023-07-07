У СтратКомі показали, як захисники спалили ангар з ворожою технікою

Для цього знадобилося лише кілька влучних кидків снарядів з БПЛА.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, як українські захисники спалили ангар з ворожою технікою. Щоправда, де та коли саме це сталося там не розповіли, проте показали вражаючі кадри , як захисники працювали по цьому об'єкту, а також результат роботи, інформує ZN.ua .

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"Бійці підрозділу "Вовки" з 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина" разом з побратимами з 12-ого загону спеціального призначення знищили ангар з ворожою бронетехнікою", - розповіли у СтратКомі.