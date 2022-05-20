Оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности: названа цель врага

украинские военные, бойцы ВСУ

Чтобы остановить врага ВСУ отправили подкрепление.

Несколько новых батальонных тактических групп (БТГр) рашистов были направлены на Луганщину. При поддержке авиации они начали продвижение в сторону Попасной. Об этом сообщает проект OSINT defender, который занимается анализом информации о событиях в зоне боевых действий в Украине.

Главная цель продвижения в сторону Попасной - намерение рашистов прорваться в сторону к западу от временно оккупированного города Луганской области.

"Имеются неподтвержденные данные о том, что несколько роSSийских батальонных тактических групп при поддержке авиации направляются к Попасной. Скорее всего, чтобы попытаться использовать прорывы россиян к западу от города, о которых сообщалось в последние часы", – говорится в сообщении проекта.

По мнению западных аналитиков, ВСУ в опасности, ведь существует высокая вероятность того, что украинские силы к северу от Попасной "рискуют быть окруженными" роSSийскими войсками, что продвигаются в сторону Бахмута. Чтобы остановить прорыв врага, ВСУ отправили подкрепление.


Александра Павленко, politeka.net

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