Джо Байден в своем твитте поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

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Джо Байден в своем твитте поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

"Историческии моментом для Финляндии, Швеции" назвал президент США Байден подачу этими до сих пор нейтральными странами заявок на вступление В НАТО.

Соответствующу публикацию сделал сегодня в Твиттере президент США, информирует ZN.ua.

По его словам, это событие важно для всего мира, поскольку "превратит близких партнеров в союзников и укрепит нашу коллективную безопасность в это решающее время".

"Я решительно поддерживаю их заявки на НАТО и буду продолжать поддерживать их, поскольку они стремятся к вступлению", - подчеркнул Байден.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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