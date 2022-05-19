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2022-05-19
Джо Байден в своем твитте поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Тем временем Турция свои претензии к кандидатам не сняла
"Историческии моментом для Финляндии, Швеции" назвал президент США Байден подачу этими до сих пор нейтральными странами заявок на вступление В НАТО.
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По его словам, это событие важно для всего мира, поскольку "превратит близких партнеров в союзников и укрепит нашу коллективную безопасность в это решающее время".
"Я решительно поддерживаю их заявки на НАТО и буду продолжать поддерживать их, поскольку они стремятся к вступлению", - подчеркнул Байден.
Юлия Мельничук, ZN.ua