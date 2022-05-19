РоSSия сбросила на Азовсталь 714 тонн авиабомб за месяц – советник мэра Мариуполя

Это без учета РСЗО, другой артиллерии и ракет.

РоSSийская армия за прошедший месяц сбросила 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

"Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на "Азовсталь", – написал он в своем телеграм-канале.

Андрющенко отметил, что при этом не учитываются обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", ракетного комплекса "Точка-У", снарядов артиллерии и ракет из лодок в море.


Александр Хребет, ZN.ua

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