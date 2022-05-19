Новостей.COM ⇒
2022-05-19
РоSSия сбросила на Азовсталь 714 тонн авиабомб за месяц – советник мэра Мариуполя
Это без учета РСЗО, другой артиллерии и ракет.
РоSSийская армия за прошедший месяц сбросила 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.
"Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на "Азовсталь", –
Андрющенко отметил, что при этом не учитываются обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", ракетного комплекса "Точка-У", снарядов артиллерии и ракет из лодок в море.
Александр Хребет, ZN.ua