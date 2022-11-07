Стабільна робота зернового коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць – Мінагрополітики

Для цього було задіяно понад 400 суден.

Стабільна робота зернового коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць – Мінагрополітики
Зерновий коридор продовжує діяти
© Міністерство інфраструктури України / Facebook

Україна завдяки роботі зернового коридору вже експортувала понад 10 млн тонн агропродукції. З них 3 млн тонн – пшениці, понад 4 млн тонн – кукурудзи. Про це повідомив Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, також експортується соняшникова олія та ріпак. Загалом, було задіяно понад 400 суден.

«Досвід вересня і жовтня показав, що стабільна робота коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць. Якщо будуть реалізовані такі об’єми, то цього достатньо для українських виробників, а також для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки», - зазначив Тарас Висоцький.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
У зриві зернової угоди винні "шестиметрові безпілотники з 500 тоннами вибухівки" — ПутінУ зриві зернової угоди винні "шестиметрові безпілотники з 500 тоннами вибухівки" — Путін
Росіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої технікиРосіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої техніки
Китай не експортуватиме свою модель розвитку та не імпортуватиме чужої – речник з’їзду КПККитай не експортуватиме свою модель розвитку та не імпортуватиме чужої – речник з’їзду КПК
Росія затримує роботу "зернового коридору": у черзі застрягли понад 165 суденРосія затримує роботу "зернового коридору": у черзі застрягли понад 165 суден
NYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць томуNYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць тому
Україна вже отримала 9 тис. тонн медичної гуманітарки. У МОЗ розповіли, як ведуть облік такої допомогиУкраїна вже отримала 9 тис. тонн медичної гуманітарки. У МОЗ розповіли, як ведуть облік такої допомоги
"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі
Супутникові знімки, свідчать про те що росіяни звели нові понтонні переправи на ХерсонщиніСупутникові знімки, свідчать про те що росіяни звели нові понтонні переправи на Херсонщині
Причиною вибуху на Кримському мосту міг стати смертник з понад двома тоннами вибухівки — РустамзадеПричиною вибуху на Кримському мосту міг стати смертник з понад двома тоннами вибухівки — Рустамзаде
На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільнихНа звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних
Последние новости
Подгружаем последние новости