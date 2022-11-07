Стабільна робота зернового коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць – Мінагрополітики

Україна завдяки роботі зернового коридору вже експортувала понад 10 млн тонн агропродукції. З них 3 млн тонн – пшениці, понад 4 млн тонн – кукурудзи. Про це повідомив Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами , також експортується соняшникова олія та ріпак. Загалом, було задіяно понад 400 суден.

«Досвід вересня і жовтня показав, що стабільна робота коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць. Якщо будуть реалізовані такі об’єми, то цього достатньо для українських виробників, а також для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки», - зазначив Тарас Висоцький.