"СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом"

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Такая практика получила распространение у захватчиков и они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.

Cреди военнослужащих рф все шире распространяется практика умышленного нанесения себе увечий, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

Судя по всему, такая практика получила распространение у захватчиков и они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом. Причина таких действий очевидна - захватчики не хотят буди пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самое пекло.

"Окружают... Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит рашист своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.

"Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.

Таким образом, они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в рф.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.


Александра Павленко, politeka.net

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