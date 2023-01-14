Молдова досягатиме виведення військ РФ з Придністров’я лише мирними методами – глава МЗС

Ніколає Попеску вважає питання звільнення молдовської території від росіян особливо актуальним, інформує ZN.ua.

Молдова досягатиме виведення військ РФ з Придністров’я лише мирними методами – глава МЗС
© Уряд Республіки Молдова

Молдовська влада буде добиватися виведення російських військ, нелегально розміщених на території Придністров’я, тільки дипломатичним шляхом. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску у інтерв’ю TV8.

Дипломат пояснив, що на тлі війни РФ проти України питання виходу окупантів з території його держави є особливо актуальним. Присутність ворожих солдатів у Придністровському районі створює фактор нестабільності не лише, для Молдови, а й для України та самої Росії.

"Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності для республіки Молдова та для всього регіону", – зазначив Попеску.


Максим Царук, ZN.ua





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