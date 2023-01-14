Молдова досягатиме виведення військ РФ з Придністров’я лише мирними методами – глава МЗС
Ніколає Попеску вважає питання звільнення молдовської території від росіян особливо актуальним, інформує
Молдовська влада буде добиватися виведення російських військ, нелегально розміщених на території Придністров’я, тільки дипломатичним шляхом. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску у інтерв’ю
Дипломат пояснив, що на тлі війни РФ проти України питання виходу окупантів з території його держави є особливо актуальним. Присутність ворожих солдатів у Придністровському районі створює фактор нестабільності не лише, для Молдови, а й для України та самої Росії.
"Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності для республіки Молдова та для всього регіону", – зазначив Попеску.