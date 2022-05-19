485 оккупантов отправились к Кобзону: появилось видео с места разгрома оккупантов на Северском Донце

Эти бои однозначно войдут в историю роSSийско-украинской войны.

Оккупанты думали, что им легко удастся форсировать реку Северский Донец, но тут их ждал мощный сюрприз в виде "ответки" ВСУ. В сети появилось видео с места, где украинская армия разгромила роSSийских оккупантов. На нем показано, что осталось от рашистов и их техники.

Эти бои однозначно войдут в историю роSSийско-украинской войны. С 5 по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец, для этого она задействовала танковый полк. Но украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия.

Результат боестолкновений - на видео. Техника "второй армии мира" теперь покоится на лесном "кладбище".

Стоит отметить, что форсирование Северского Донца роSSийскими войсками прекратилось 13 мая. Захватчики понесли огромные потери. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными. То есть более 400 орков теперь на бэк-вокале у кобзона.