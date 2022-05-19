Италия разработала план мира для Украины из четырех этапов

Италия разработала и передала ООН план мира и урегулирования кризиса в Украине, состоящий из четырех этапов. Документ подготовило Министерство иностранных дел Италии с участием правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, ЕС , G7 и ООН , сообщает La Repubblica .

По данным издания, Италия предложила четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия.

Первый шаг касается прекращения огня и ликвидации линии боевых столкновений под наблюдением ООН , что позволит обсудить открытые вопросы и подготовить почву для окончательного прекращения боевых действий.

, что позволит обсудить открытые вопросы и подготовить почву для окончательного прекращения боевых действий. Второй шаг связан с многосторонними переговорами по поводу будущего международного статуса Украины, в частности исключительный характер вступления Украины в Евросоюз и ее нейтральный статус, обеспеченный международной политической «гарантией».

и ее нейтральный статус, обеспеченный международной политической «гарантией». Третий пункт, наиболее сложный с дипломатической точки зрения, касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве.

и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве. Четвертый пункт предлагает новое многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе в контексте ОБСЕ и Политики соседства Европейского Союза.Реорганизация международного баланса, начиная с отношений между ЕС и Москвой. В этих рамках предлагается определить ряд приоритетов: стратегическую стабильность, разоружение и контроль над вооружениями, предотвращение конфликтов и меры по укреплению доверия.