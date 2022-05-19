Страна ЕС затягивает с поставками вооружения для ВСУ: прошел 21 день с момента договоренностей

украинские военные, бойцы ВСУ

26 апреля было дано обещание поставить 50 зенитных танков типа Gepard.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник верит, что наша страна способна выиграть войну с Россией благодаря поддержке иностранных партнеров. Но есть страна ЕС, которая не выполняет все обещания по поставке оружия. Деталями он поделился в интервью Helmstedter Nachrichten.

Он указал на то, что с момента исторического решения Бундестага о поставках нам тяжелого вооружения уже прошел 21 день. С тех пор Украина не получала тяжелого вооружения из Германии.

26 апреля было дано обещание поставить 50 зенитных танков типа Gepard. Но тема почти не обсуждается, поскольку боеприпасов для этих танков по-прежнему нет. Федеральный министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала вооружение, прекрасно зная об отсутствии боеприпасов.

Поставки тяжелой артиллерии он назвал единственным пунктом, "в котором мы добились прогресса после решения Бундестага".

украинские военные, бойцы ВСУ

"Дальнейшие заявки на поставку тяжелого вооружения находятся в Федеральном совете безопасности уже более трех недель. Сюда входят 100 бронетранспортеров типа Marder и 88 основных боевых танков Leopard 1. К сожалению, решение не принято, хотя эти системы вооружения не находятся на вооружении бундесвера, а имеются в распоряжении оружейных компаний", – добавил Мельник.


Александра Павленко, politeka.net

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