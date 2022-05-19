ВСУ "накрыли" командный пункт ЧФ РФ: трое роSSийских офицеров уничтожены, 14 – тяжело ранены

Известны фамилии части раненых роSSийских военных.

ВСУ
© Главнокомандующий ВСУ/t.me

Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Как следствие, трое роSSийских офицеров из командного состава бригады погибли и 14 получили ранения. Установлены лица нескольких раненых. В частности, это:

  • исполняющий обязанности командира 810 ОБр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
  • исполняющий обязанности командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;
  • начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
  • командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
  • командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов тяжело ранен (оторвана рука).

В Управлении стратегических коммуникаций не уточняют, где именно это произошло.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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