Сибиряк, чуваш и бурят: фото новых "грузов 200", ликвидированных в Украине

По состоянию на 18 мая украинские защитники ликвидировали уже 28 300 роSSийских оккупантов. В сети показали фото и назвали имена троих из них, информирует Апостроф.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

В частности "занятия по топографии в военном училище пропустили": капитан Селезнев Ярослав из Бийска, старший лейтенант Сергеев Владимир из Чувашии и старший лейтенант Будников Олег из Бурятии.

"Заблудились на учениях, но уже правильно вернулись домой", - резюмировал Анатолий Штефан.

Как рассказывал "Апостроф", глава Управления оборонной разведки США генерал-лейтенант Скотт Беррьер в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил сообщил, что украинские вооруженные силы уничтожили от восьми до десяти роSSийских генералов, которых Москва отправила воевать в Украину.


Лена Руденко, Апостроф

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