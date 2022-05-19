РоSSия начинает придумывать истории об «уникальном» оружии, как делали нацисты перед поражением — Зеленский

В РоSSии остались только остатки первоначального арсенала, информирует ZN.ua.

РоSSия начинает придумывать истории об «уникальном» оружии, как делали нацисты перед поражением — Зеленский
© Офис президента

Сегодня один из представителей РФ сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. РоSSия фактически признала, что ракеты отныне нужно экономить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам.

«Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. Более двух тысяч ракет, которые роSSийская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше — только остатки. Во-вторых, все уже увидели, как РоSSия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской броней без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачено роSSийской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без стратегического, именно военного результата», — сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в пропаганде нацистской Германии был такой термин «Вундерваффе» — чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. Глава государства подчеркнул, что на третьем месяце полномасштабной войны РоSSия пытается найти свою «Вундерваффе». Якобы лазерную.

«Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения. Но опять-таки и о том свидетельствует, что они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне РоSSии допущены катастрофические ошибки. Поэтому будут придумывать еще не одно «Вундерваффе», пока вооруженные силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю», — подытожил президент.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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