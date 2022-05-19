Война в Украине отходит на второй план, Байден переключает внимание на Азию
Президент США возвращается к своему стратегическому внешнеполитическому курсу, информирует
На этой неделе в четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден отбывает с визитом в Азию. И хотя с первой поездкой в регион лидер США несколько опоздал, но Восток остается для него центральной внешнеполитической целью. О главных задачах визита главы Белого Дома, сообщает
РоSSийско-украинская война в течение трех месяцев являлась ключевым внешнеполитическим вопросом, над которым сосредоточенно работала вся администрация Байдена. Однако на фоне последних провокаций со стороны Северной Кореи и показательной демонстрации силы Китаем, президент США возвращается к своему стратегическому внешнеполитическому курсу.
В администрации Байдена запланировали две встречи с ключевыми партнерами в регионе: Южной Кореей и Японией. Эти визиты призваны укрепить партнерские отношения в момент глобальной нестабильности.
Со ссылкой на официальных лиц, CNN сообщает, что есть информация о подготовке Северной Кореей подземных испытаний ядерной или межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США в Сеул. Тем не менее, в Белом Доме уверяют, что готовы к любым непредвиденным ситуациям.