Война в Украине отходит на второй план, Байден переключает внимание на Азию

Президент США возвращается к своему стратегическому внешнеполитическому курсу, информирует ZN.ua.

Война в Украине отходит на второй план, Байден переключает внимание на Азию
© apa.az

На этой неделе в четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден отбывает с визитом в Азию. И хотя с первой поездкой в регион лидер США несколько опоздал, но Восток остается для него центральной внешнеполитической целью. О главных задачах визита главы Белого Дома, сообщает CNN.

РоSSийско-украинская война в течение трех месяцев являлась ключевым внешнеполитическим вопросом, над которым сосредоточенно работала вся администрация Байдена. Однако на фоне последних провокаций со стороны Северной Кореи и показательной демонстрации силы Китаем, президент США возвращается к своему стратегическому внешнеполитическому курсу.

В администрации Байдена запланировали две встречи с ключевыми партнерами в регионе: Южной Кореей и Японией. Эти визиты призваны укрепить партнерские отношения в момент глобальной нестабильности.

Со ссылкой на официальных лиц, CNN сообщает, что есть информация о подготовке Северной Кореей подземных испытаний ядерной или межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США в Сеул. Тем не менее, в Белом Доме уверяют, что готовы к любым непредвиденным ситуациям.


Дарья Кепова, ZN.ua

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