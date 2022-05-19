РоSSия высылает 85 европейских дипломатов

Среди высланных из Москвы дипломатов 24 из Италии, 27 из Испании и 34 из Франции, информирует ZN.ua.

РоSSия высылает 85 европейских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявило 85 европейских дипломатов «персонами нон грата», реагируя таким образом на высылку десятков роSSийских дипломатов из ряда стран Европы, сообщает CNN.

Среди высланных из Москвы дипломатов 24 из Италии, 27 из Испании и 34 из Франции.

Посол Италии в РоSSии Джорджио Стараче был вызван в МИД РФ «из-за открыто враждебных и неоправданных действий Италии в отношении 30 высланных сотрудников роSSийского дипломатического представительства», – говорится в заявлении РФ.

Был также вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес, которому «выразили решительный протест в связи с провокационным решением испанских властей объявить 27 роSSийских дипломатов в Испании «persona non grata», - сообщили в министерстве.

Французские дипломаты были высланы из Москвы в ответ на решение Франции выслать 41 роSSийского дипломата из страны в апреле, заявили в МИД РоSSии.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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