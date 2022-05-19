РоSSия высылает 85 европейских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявило 85 европейских дипломатов «персонами нон грата», реагируя таким образом на высылку десятков роSSийских дипломатов из ряда стран Европы, сообщает CNN .

Среди высланных из Москвы дипломатов 24 из Италии, 27 из Испании и 34 из Франции.

Посол Италии в РоSSии Джорджио Стараче был вызван в МИД РФ «из-за открыто враждебных и неоправданных действий Италии в отношении 30 высланных сотрудников роSSийского дипломатического представительства», – говорится в заявлении РФ .

Был также вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес, которому «выразили решительный протест в связи с провокационным решением испанских властей объявить 27 роSSийских дипломатов в Испании «persona non grata», - сообщили в министерстве.