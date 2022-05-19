В роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка Британии

В последние недели РоSSия уволила ряд высших командиров, которые, как считается, плохо сработали на начальных этапах вторжения в Украину. В частности, среди отстраненных генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, который не смог захватить Харьков, отмечает в утренней сводке британская разведка.

Командующий Черноморским флотом РоSSии вице-адмирал Игорь Осипов, вероятно, также был отстранен после затопления крейсера «Москва» в апреле.

Что касается относительно недавно назначенного начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, то он, вероятно, остается в должности, но неясно, доверяет ли ему президент Путин.

«Культура укрывательства и козлов отпущения, вероятно, распространена в роSSийской военной системе и системе безопасности. Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи РоSSии», - отмечают аналитики британского Министерства обороны.

Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на роSSийскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще будут делегировать ключевые решения своим начальникам.

"При этих условиях РоSSии будет трудно вернуть инициативу", - отметили в британской разведке.