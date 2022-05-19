Есть только один вариант примирения с Россией — Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что пока не должно идти речи о примирении Украины и РФ . Во время эфира на телеканале "Украина 24" он заявил, что единственное, на что согласится наша сторона – капитуляция РоSSии, вывод ее войск со всей территории нашего государства и компенсации.

"Это принципиальная позиция руководства государства", - заявил Арестович, добавив, что речь идет не только о президенте, но и дипломатах и международных партнерах, в том числе США и Британии.

Он уверил, что не может быть и речи о компромиссе с агрессором и аннексии РФ части нашей территории для "умиротворения".

"У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения РоSSии и выброса из Украины всех вражеских солдат", - добавил Арестович.

Он считает, что есть страны, стремящиеся создать новый минский формат, чтобы боевые действия прекратились любой ценой.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они порой будут колебаться, потому что это европейская школа политики, - рассказал Арестович, добавив, что между РФ, Францией и Германией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне. - Это странная позиция".