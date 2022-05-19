В Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление оккупантов на Северодонецк

Фактически дорога из Рубежного на Северодонецк сейчас разрезана

В Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление кафиров на Северодонецк
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

Бойцы Сил специальных операций Украины вместе с нацгвардейцами и бойцами СБУ взорвали мост в Луганской области, чтобы сдержать наступление вражеских войск на Северодонецк. Об этом сообщила пресс-служба Командования ССО.

“С целью уничтожения путей сообщения во вражеских тылах воины ССО Украины вместе с воинами Бригады быстрого реагирования НГУ и бойцами СБУ взорвали мост между городами Рубежное и Северодонецк. Эта операция сдержала наступление россиян на Лисичанск и Северодонецк», – говорится в сообщении.

Операцию бойцы сняли на видео.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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