За минувшие сутки войска РФ доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек: их готовят к депортации

С фильтрационного пункта села Никольское депортировано в РоSSию 67 человек, информирует ZN.ua.

За минувшие сутки войска РФ доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек: их готовят к депортации
© Минобороны РоSSии/t.me

Оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для депортации на территорию РФ, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь село Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех их готовят к депортации", - подчеркнул Андрющенко.

Он также указал, что из фильтрационного пункта села Никольское депортировано в РоSSию 67 человек, в том числе детей.

"РоSSия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - добавил советник.


Анна Конюченко, ZN.ua

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