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2022-05-18
За минувшие сутки войска РФ доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек: их готовят к депортации
С фильтрационного пункта села Никольское депортировано в РоSSию 67 человек, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для депортации на территорию РФ, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в
"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь село Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех их готовят к депортации", - подчеркнул Андрющенко.
Он также указал, что из фильтрационного пункта села Никольское депортировано в РоSSию 67 человек, в том числе детей.
"РоSSия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - добавил советник.
Анна Конюченко, ZN.ua