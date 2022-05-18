За минувшие сутки войска РФ доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек: их готовят к депортации

Оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для депортации на территорию РФ , заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь село Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех их готовят к депортации", - подчеркнул Андрющенко.

Он также указал, что из фильтрационного пункта села Никольское депортировано в РоSSию 67 человек, в том числе детей.

"РоSSия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - добавил советник.