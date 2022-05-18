ВСУ уничтожили командный пункт с роSSийскими офицерами: у врага большие потери

В результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты.

Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. У русских оккупантов большие потери. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. У врага - 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых роSSийских офицерах.

Так, известно, что тяжелые ранения получили: