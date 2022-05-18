ВСУ уничтожили командный пункт с роSSийскими офицерами: у врага большие потери

украинские военные, бойцы ВСУ

В результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты.

Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. У русских оккупантов большие потери. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

украинские военные, бойцы ВСУ

"По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. У врага - 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых роSSийских офицерах.

Так, известно, что тяжелые ранения получили:

  • ТИО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов;

  • ТИО командира 382 отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;

  • начальник связи 810 ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;

  • командир 542 десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;

  • командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).


Александра Павленко, politeka.net

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