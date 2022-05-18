Геннадий Друзенко заявил, что украинское общество вышло на новый уровень

Юрист и общественный активист Геннадий Друзенко рассказал, что будущее Украины после победы в войне не должно включать в себя прошлые государственные проблемы.

Об этом он рассказал в своем блоге .

«Будущее открыто и зависит от нас. Я очень надеюсь, что мы извлекли те уроки, когда мы большой ценой, начиная с 2014 года, платили человеческими жизнями, но вместо системы меняли только ее бенефициаров: менялись имена сидящих во власти, но не менялась сущность», - отметил Геннадий Друзенко.

По словам юриста, после победы в роSSийско-украинской войне очень важно, чтобы изменилась система, паразитировавшая на народе все прошлые годы независимости Украины.

«Главный вопрос сегодня, о котором нужно не просто говорить, а уже кричать – что вырастет на этих развалинах, которые оставляет после себя путинская орда? Снова схематоз и кумовство? Будет ли Украина совсем другого типа, которую мы не просто прозреваем, а видим в волонтерстве, когда люди отдают последнее, и в нулевой бюрократии, и когда каждый человек сбрасывает по копейке и собирается миллион», - подчеркнул Геннадий Друзенко.

Как отметил эксперт, Украина сейчас выходит на другой этап развития: общество самостоятельно организуется, а правительство выполняет свою истину роль – лишь подкорректирует направление страны и общества.

«Это и есть формула не только украинского, но и глобального будущего. Это и является ключом нашей эффективности», - сказал Геннадий Друзенко.