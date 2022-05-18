Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»

А вот завод им. Ильича восстановят…

Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»
© t.me/polkazov

РоSSийские оккупанты планируют снести металлургический комбинат «Азовсталь» в захваченном Мариуполе, который до последнего защищали Вооруженные силы Украины и который они так и не смогли взять боевым путем, заявил так называемый глава подконтрольной РФ самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, завод «Азовсталь» снесут, а «Металлургический комбинат имени Ильича» восстановят. На месте «Азовстали» оккупанты планируют сделать технопарк или парковую зону.

«Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в ДНР ожидают, что РоSSия поможет в этом», - заявил гауляйтер оккупантов на Донбассе.

Также Пушилин решил прокомментировать судьбу украинских защитников «Азовстали». По словам роSSийского прихвостня, украинские военные являются «нацистами» и их судьбу «должен решать суд»

«На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли. Но это пока», - заявил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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