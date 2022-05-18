Британия открыта к идее создания международного трибунала для Путина — МИД

Если трибунал поможет привлечь преступников к ответственности, то Британия бесспорно рассматривает возможность его поддержки, информирует ZN.ua.

Британия открыта к идее создания международного трибунала для Путина — МИД
© Liz Truss

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия открыта к идее создания международного криминального трибунала, который будет судить главу Кремля Владимира Путина и других роSSийских лидеров за войну против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом. Мы направили поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства», – отметила Трасс.

Она также добавила, что обсуждала с украинским правительством идею трибунала.

«Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас ее рассматриваем, но хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки», – заявила глава МИД Британии.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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