Британия открыта к идее создания международного трибунала для Путина — МИД

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия открыта к идее создания международного криминального трибунала, который будет судить главу Кремля Владимира Путина и других роSSийских лидеров за войну против Украины. Об этом сообщает The Guardian .

«Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом. Мы направили поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства», – отметила Трасс.

Она также добавила, что обсуждала с украинским правительством идею трибунала.