В россии нашли новое пушечное мясо для войны в Украине после провала с мобилизацией в "ДНР".

В кремле придумали удобное решение, как найти мясо для фронта – предатели Украины из Крыма. Когда скрытая мобилизация в россии потерпела крах, там попытались призвать на фронт вояк из так называемых Л/ДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти недосолдаты разбегались при первых обстрелах. Так что в рф нашли новое решение – мобилизовать предателей Украины из Крыма. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

"Всего Украину предали около 14 тысяч военнослужащих. За 8 лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму", - рассказал советник.

По его словам, есть одна особенность – эти предатели при попадании в плен не подлежат обмену. Они проходят по статье 111 (государственная измена), и будут приговариваться к 15 годам тюрьмы в Украине.