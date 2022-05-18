Консультативная миссия ЕС вернулась в Киев

Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) вернулась в штаб-квартиру в Киеве .

"Вынужденная эвакуироваться из Киева , а также из всех полевых офисов в Украине в связи с полномасштабным роSSийским вторжением 24 февраля, демонстрируя свою всемерную поддержку и приверженность Украине, миссия присоединяется к ряду государств-членов ЕС и институций и возвращается в Киев ", - рассказали в КМЕС в среду.

В КМЕС добавили, что первая группа советников, как международных, так и украинских, проведет оценку потребностей вместе с ключевыми партнерами миссии и на ее основе, и в случае если условия безопасности останутся благоприятными, планируют постепенно увеличивать присутствие КМЕС в Украине в течение лета.