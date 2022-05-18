Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"

В оккупированном роSSийскими захватчиками Мелитополе прогремел взрыв, после чего началась перестрелка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение телеграм-канала Вооруженных сил Украины, взрыв прогремел в районе здания бывшей райгосадминистрации и зеленой поликлиники, где размещена "комендатура" ВС РФ .

«Подорвали две гранаты и началась перестрелка», - сообщили в ЗСУ.

По даннім местніх журналистов, автоматные очередислышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу.

Добавим, ранее стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны убили роSSийских военных высокого ранга. Об этом сообщили в Запорожской ОВА. 17 мая в течение всего дня оккупанты проводили усиленные проверки частного транспорта в поисках партизан.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что в Мелитополе партизаны "утилизировали" уже более 100 оккупантов

"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", - рассказывал Федоров в конце апреля.