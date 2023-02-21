Історичний момент: українські зірки поділилися емоціями та мемами про візит Байдена в Київ

20 лютого у День пам'яті Героїв Небесної Сотні Київ відвідав президент США Джо Байден. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та розповів про новий пакет військової допомоги для України. Візит 80-річного політика став для українців приємною несподіванкою, і зірки не стали винятком, інформує Апостроф.

У соцмережах знаменитості діляться емоціями, жартами та мемами про Байдена у Києві. theLime зібрав найкращі з них.

Фото: president.gov.ua

Маша Єфросиніна

"Історичний момент. Джо Байден у Києві. У Києві, який 360 днів як має бути окупований терористичним режимом бункерної за**пи. А за**па тим часом навіть не наважився наблизитися до лінії фронту, і готує свою чергову імпотентську промову, концерт продажних вишкребків у лужниках та брехливі заяви для зет-вати", - висловилася телеведуча Маша Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Джамала

Співачка Джамала, яка особисто знайома з Джо Байденом після прийому у Білому домі, тепло його привітала. "Ласкаво просимо на землю відважних людей", - написала вона.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Володимир Остапчук

Шоумен порівняв приїзд Байдена в Україну з візитом Бориса Джонсона, який повернувся до Лондона з видатною шапкою "Укрзалізниці". "Якщо Байден не поїде додому у шапці від "Укрзалізниці", то я не розумію, навіщо це все", - пожартував він.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Також Остапчук показав, як у Росії відреагували на візит Байдена. "Тим часом у сусідів", - прокоментував він їхню реакцію.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Євген Клопотенко

Відомий український кулінар припустив, що візит Байдена в Київ продиктований любов'ю до національної кухні. "Це ж як треба любити борщ, щоб ось так з Америки приїхати, - написав він. - Байден, повага, але можна було й зателефонувати".

Андрій Бєдняков

Телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував сміливість Джо Байдена, якого у Києві "тривогою не злякати". "Коли не ти їдеш до дідуся в село, а він приїздить", - пожартував він.

Фото: instagram.com/biedniakov/

Фото: instagram.com/biedniakov/

Анна Неплях

Модель та "Міс Україна Всесвіт-2021" Ганна Неплях показала, як робить яскравий макіяж і кокетливо пожартувала про візит президента США. "Байден, тут одна ракета вже малює губи", - написала вона.

Фото: instagram.com/neplyah

Анатолій Анатоліч

Ще один мем із Байденом біля знаменитої Київської перепічки показав Анатолій Анатоліч. "Просто проходив сьогодні повз Київську перепічку і зробив фото, - написав він. - Я в шоці, а що ніхто не сказав, що Джо Байден у Києві? Круто!"

Фото instagram.com/anatoliyanatolich/

Христина Решетнік

"Це дуже сильно! Сильний прояв підтримки України в такий складний час для всіх нас! - висловилася дружина Григорія Решетніка. - Під звуки сирен ходити центром Києва. Дякую, містере Президенте! Ми мали вже рік всі бути під окупацією недоростка. Але щось пішло не так".

Фото: president.gov.ua


Наталка Лавринець, Апостроф





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