Данілов: «Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент»

Секретар РНБО заявив, що відповідне рішення ухвалить головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент, інформує ZN.ua .

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"Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - зазначив Данілов в інтерв'ю ARD.