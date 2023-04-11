Данілов: «Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент»

Секретар РНБО заявив, що відповідне рішення ухвалить головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент, інформує ZN.ua.

Данілов: «Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент»
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - зазначив Данілов в інтерв'ю ARD.

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Сили оборони не можуть перейти в контрнаступ та почати звільняти окуповані території через нестачу озброєння та боєприпасів. За його словами, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж ЗСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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