Крымские татары проведут митинг ко дню памяти депортированных в 1944 году

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Крымские татары проведут митинг ко дню памяти депортированных в 1944 году
© Крымськотатарский Ресурсныий Центр

Меджлис крымскотатарского народа и Крымскотатарский Ресурсный Центр 78-ю годовщину депортации крымскотатарского народа проведут в среду, 18 мая, в 17:00 международный траурный онлайн-митинг, посвященный памяти жертв геноцида.

Мероприятие будет проходить под лозунгом «Не осудили вчера – повторяется сегодня».

«Мы хотим напомнить украинскому и международному обществам о страшном преступлении против человечности, о геноциде крымскотатарского народа в 1944 году. Всего из Крыма было выслано 238 500 человек, а число погибших в первые годы составило 110 200 человек или 46,2% от числа всех высланных. Важно помнить о тех страшных событиях, особенно сейчас, когда история повторяется. РоSSийская Федерация фактически продолжает практику Советского Союза, ведь целью полномасштабного вторжения РФ в Украину является уничтожение украинского народа, его самобытности и культуры. Ежедневные массовые убийства, похищения, принудительное перемещение тысяч людей, в том числе детей, из числа гражданского населения Украины на территорию РФ – все это реалии настоящего», - отметили в Крымскотатарском Ресурсном Центре.

Трансляция онлайн-митинга будет доступна на нескольких платформах:

  • YouTube-канали КРЦ https://cutt.ly/QHQ0jpo
  • Facebook-странице КРЦ https://www.facebook.com/CTRC2015
  • телеканале ATR atr.ua/live

«Призываем всех небезразличных присоединиться к трансляции онлайн-митинга и проявить свою солидарность с крымско-татарским народом», - добавили организаторы.


Ирина Знась, ZN.ua

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