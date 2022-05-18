Украинские бойцы ликвидировали еще 400 рашистов: свежая сводка Генштаба ВСУ

Идет 84-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. На сегодня противник потерял в нашей стране уже 28 300 своих военных, только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.05 ориентировочно составили: