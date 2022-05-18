Украинские бойцы ликвидировали еще 400 рашистов: свежая сводка Генштаба ВСУ

Идет 84-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. На сегодня противник потерял в нашей стране уже 28 300 своих военных, только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 28 300 (+400) человек,
  • танков - 1251 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 3 043 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
  • РСЗО - 199 (+1) ед,
  • средств ПВО - 91 (+1) ед,
  • самолетов – 202 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5) ед,
  • крылатых ракет - 102 (+5),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 137 (+28) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Лена Руденко, Апостроф

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