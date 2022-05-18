Новостей.COM ⇒
2022-05-18
Украинские бойцы ликвидировали еще 400 рашистов: свежая сводка Генштаба ВСУ
Идет 84-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. На сегодня противник потерял в нашей стране уже 28 300 своих военных, только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 28 300 (+400) человек,
- танков - 1251 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 3 043 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
- РСЗО - 199 (+1) ед,
- средств ПВО - 91 (+1) ед,
- самолетов – 202 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5) ед,
- крылатых ракет - 102 (+5),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 137 (+28) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Лена Руденко, Апостроф